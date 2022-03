In Barriera di Milano, "Soluzioni" il primo festival di arti visive e performative che guarda al futuro

In foto, Alice Lotti

"Soluzioni" è un festival di arti visive e performative che si presenta alla città con l’obiettivo di riflettere sulle conseguenze delle azioni nel presente e sui rimedi possibili per la nostra vita di domani.

La prima edizione si svolgerà a Torino dal 9 al 12 marzo, da Toco Coworking di via Montanaro 44, nel cuore di Barriera di Milano, e si svilupperà in una mostra collettiva e una mostra mercato, con un denso programma di live painting, performance, live set, live session, mapping e dj set. Il Festival è stato ideato dall’associazione Garage80 ed è realizzato insieme all’associazione StasisAps e TocoCoworking.

Il concept

Come potrebbe essere il mondo nel 2050, e con esso le persone che lo abitano? Siamo in grado di prevedere lo stato del pianeta tra qualche decennio con lucida e immaginifica obiettività? E ancora, esistono solo futuri distopici o c’è ancora spazio per l’utopia?

Con queste premesse, il Festival Soluzioni si propone di riflettere sul mondo che verrà, delegando a un gruppo di otto artisti illustratori la realizzazione di altrettante opere, veri e propri squarci sul futuro, che ne riveleranno gli specifici sguardi.

“Soluzioni” per un futuro migliore

Le opere rappresenteranno visivamente l’universo di vita di ciascun avatar, personaggi immaginari del futuro attraverso i quali si presenteranno al pubblico gli otto protagonisti della mostra collettiva.

Abel Bael, Beppe Conti, Fra!, Roberto Gentili, Marta Giunipero, Michele Guidarini, Luca Ledda e The Great Paper Massacre proporranno al pubblico i propri paesaggi visionari, momenti di socialità del futuro e oggetti, piante e creature viventi non ancora esistenti.

I formati delle opere saranno a totale discrezione dell’artista, senza regole né vincoli di sorta, per rispettare il senso di uno spazio espositivo volutamente “non regolare” la cui realizzazione è stata co-costruita tra il collettivo Stasis, Garage80 e la stamperia “Inchiostro Puro”.

Gli artisti realizzeranno inoltre un particolare “kit di sopravvivenza” per vivere nel mondo che verrà. Ogni opera sarà acquistabile nei giorni dell’esposizione, all’interno della mostra mercato.

Un festival in Barriera

Il Festival Soluzioni sarà immerso nella realtà di Barriera di Milano, riflettendone socialità, stimoli e contraddizioni. Ad una prima fase espositiva, presso Toco Coworking, seguirà, la settimana successiva, la restituzione pubblica dei poster che verranno affissi sui muri del quartiere. A supporto dell’iniziativa lo studio serigrafico “Sericraft", anch’esso presente nel quartiere, ha risposto subito con entusiasmo.

Inoltre, ad affiancare la dimensione espositiva del festival ci saranno performance con campionature di suoni “del 2050”, live painting, video installazioni e dj set.

Il collettivo Stasis, ospitato dallo spazio Toco Coworking, è stato sostenuto da CasaBottega, un progetto per l’avvio e il supporto di progettualità artistiche e di artigianato nel quartiere Barriera di Milano.

Il programma del Festival Soluzioni

Il programma, disponibile sul sito www.soluzionifestival.it, si svolgerà in 4 giorni, da mercoledì 9 a sabato 12 marzo.