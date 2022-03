Moncalieri scende in campo per l'Ucraina

Dopo manifestazioni e mobilitazioni per la pace (dal Consiglio comunale al flash mob degli studenti al no alla guerra dei bambini delle elementari), Moncalieri scende in campo a favore dell'Ucraina con un impegno diretto da parte dell'Amministrazione.

Nasce il progetto Moncalieri per l'Ucraina

"Ognuno di noi può e deve fare la propria parte, anche piccola, per stare accanto al popolo ucraino", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna. Ed allora ecco nascere il progetto Moncalieri per l’Ucraina, per coordinare le attività sul territorio. "In tante e tanti mi state scrivendo per dire 'Io ci sono'. Bene, da oggi - ha proseguito Montagna - per esprimere la propria disponibilità e ricevere informazioni ci sono strumenti e riferimenti".

Ed allora ecco una pagina internet dedicata attraverso Moncalieri Comunità (moncalieri.comunita@comune.moncalieri.to.it), un numero di telefono (011 6401461) e la pagina Facebook di Moncalieri Comunità, oltre che il sito istituzionale www.comune.moncalieri.to.it.