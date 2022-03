Studenti e bambini di Moncalieri dicono no alla guerra (FOTO e VIDEO)

La guerra in Ucraina non lascia indifferente nessuno, soprattutto i più giovani, che del rumore delle armi hanno sempre e solo sentito parlare, ma che adesso scoprono che non è solo un ricordo del passato o dei racconti dei nonni o dei genitori.

Oggi, venerdì 4 marzo, per le vie del centro di Moncalieri, tantissimi bambini e ragazzi con cartelloni, pensieri e messaggi impegnati in un flash mob per dire tutti insieme Pace, No alla Guerra: “PEACE, NO WAR”.