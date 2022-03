Covid-19, 160 vaccinazioni nel secondo Open day per le donne in gravidanza

Sono 3.740 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 258 è stata somministrata la prima dose, a 1.247 la seconda, a 1.442 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.676.917dosi, di cui 3.308.558 come seconde e 2.764.694 come terze.

In sette giorni sono state somministrate 935 dosi di Novavax.

Le quarte dosi finora somministrate ai soggetti fragili sono 4.885 (793 oggi).

160 VACCINAZIONI NEL SECONDO OPEN DAY PER LE DONNE IN GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO

Sono state 160 le donne in gravidanza o in fase di allattamento di tutto il Piemonte che hanno deciso di vaccinarsi nel secondo Open day loro dedicato (il primo si era svolto il 6 febbraio).

La Regione aveva chiesto alle aziende sanitarie di organizzare queste due giornata sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità e dall’Istituto superiore di Sanità, che raccomandano la vaccinazione per la donna in gravidanza e per il nascituro. In ogni centro erano presenti esperti e ginecologi che hanno fornito tutte le informazioni per rassicurare chi aspetta un bambino o è in fase di allattamento e desiderava ricevere il vaccino.