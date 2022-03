Monopattini, a Torino sbarcano anche quelli firmati Tier: si parte da 500 esemplari sotto la Mole

Un nuovo attore sale sul palco della micromobilità in sharing a Torino. Sotto la Mole sbarca infatti Tier , che da oggi posiziona 500 monopattini elettrici , ampliando così la sua presenza che si registra già in oltre 180 città in Europa e in Medio Oriente.

Il monopattino TIER, inoltre, è progettato per avere tre freni, un manubrio antiscivolo e gli indicatori di direzione, in grado di essere visibili a 360° gradi. Le batterie sono intercambiabili e sostituibili direttamente in strada. "Il nostro obiettivo - dice Saverio Galardi, General Manager Italia - è incentivare le persone ad utilizzare mezzi di trasporto che abbiano un basso impatto ambientale e offrire un’alternativa innovativa, sicura e all’avanguardia per gli spostamenti all’interno della città. Siamo felici di poter portare il servizio di TIER Mobility anche a Torino che, come altre città in Europa, da oggi avrà a disposizione il nostro servizio di micromobilità in sharing”.