Finalmente un fine settimana di bel tempo: la Primavera supera la timidezza e si affaccia su Torino e provincia

Forse è davvero tempo di primavera, a Torino e provincia. Secondo gli esperti di Datameteo, infatti, nei prossimi giorni la situazione sarà caratterizzata da bel tempo e pochi fenomeni. La pressione tenderà ad aumentare nei prossimi giorni, per cui ci aspettano periodi di tempo più stabile e soleggiato, anche se ancora freschi e con qualche fenomeno irregolare.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo nuvoloso al mattino soprattutto sui settori occidentali del Piemonte, con piogge deboli o locali rovesci che si esauriranno nel corso della giornata, e ampie schiarite a partire da nordest dal pomeriggio. Temperature che tornano sotto la media del periodo, massime comprese tra 19 e 20 °C. Venti generalmente deboli variabili.

Da sabato a lunedì cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con nubi cumuliformi al pomeriggio sui rilievi che in particolare sabato daranno luogo a qualche rovescio. Nei giorni successivi fenomeni più sporadici e isolati. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con valori massimi fino a 23/24 °C tra domenica e lunedì. Minime anche in lieve aumento e comprese tra 12 e 14 °C. Venti in generale assenti o deboli meridionali.

Nuova fase instabile a partire da martedì, con rovesci o temporali irregolari a causa di un nucleo freddo in quota di passaggio.

Per maggiori approfondimenti sulle previsioni legate al territorio di Torino è possibile consultare il sito di Datameteo.