Grugliasco, terminata la raccolta di aiuti per i profughi ucraini: in partenza il primo invio

La città ha risposto all'appello dell'Amministrazione comunale in maniera straordinaria. Grande solidarietà dei grugliaschesi che nel giro di pochi giorni, da quando è partita la raccolta di materiale da spedire in Ucraina, non hanno fatto mancare il loro apporto consegnando fisicamente, presso il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Grugliasco, decine di quintali di materiale pronto per essere inviato alla popolazione sofferente dell'Ucraina.