Pianezza, una giornata per confermare le "Donne nel cuore": "Ogni donna simbolo di speranza e rinascita" [FOTO]

In occasione della Festa della Donna, è tornato il tradizionale appuntamento “Donne nel cuore di Pianezza”. L’iniziativa che l’amministrazione comunale ha ideato ed arricchito negli anni per sensibilizzare sul ruolo sempre più centrale delle donne all’interno della società, donne che purtroppo ancora troppo frequentemente vengono limitate, emarginate, spesso anche violate.

“Una giornata riuscitissima che ha visto la grande partecipazione delle donne pianezzesi, fin dalle prime ore del mattino. Un bel momento di condivisione, reso ancora più sentito dopo questi anni di pandemia – spiegano il sindaco Roberto Signoriello e l’assessore Anna Franco –. Queste iniziative sono indirizzate per far comprendere sempre più quanto sia rilevante il ruolo della donna all’interno della società, sia in ambito familiare che in quello lavorativo. Abbiamo il dovere come istituzioni di continuare a sensibilizzare, a vigilare perché ad ogni donna sia riconosciuto pari trattamento, pari opportunità e diritti. La camminata, in particolare, è stata un’occasione per far del bene e al tempo stesso per ritornare a condividere del tempo insieme”.

Ma domenica c'è stato tanto altro. A partire dalle 9 con l’avvio, presso Palazzo Leumann, delle visite mediche gratuite per tutte le donne pianezzesi con la grande collaborazione dell'Asl TO3 e la possibilità di effettuare analisi legate alla Prevenzione Serena, ala Croce Rossa e all'IRM. In contemporanea è stata inaugurata la mostra ‘Le donne del cuore’ presso la grotta in Comune e si svolti i mercatini ‘Mani di Donna’ nel parco del Comune e ‘Il Baratto della Domenica’ in piazza Vittorio Veneto.

Per le vie del centro sono stati affissi manifesti motivazionali di MotivArte, si sono svolti giochi per i bambini, ed è stata allestita una piccola 'via della moda' con bancarelle dedicate. Un cuore rosa, infine, ha unito tutti i commercianti del territorio.

Novità di quest’anno è stata la camminata “Just the woman I am”, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone che con le loro offerte libere hanno contribuito alla ricerca contro il cancro. Molto significativo, poi, per le neo-mamme il progetto del 'latte sospeso' nato con la disponibilità delle farmacie del territorio e della cooperativa 'Il Margine'.