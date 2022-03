La droga si spostava in taxi: la Finanza smantella lo spaccio a Mirafiori e Santa Rita

La droga si spostava in taxi, insieme ai "corrieri", con destinazione Santa Rita e Mirafiori. La Guardia di Finanza di Torino ha smantellato un'organizzazione criminale specializzata in spaccio di sostanze stupefacenti, con sei persone finite nei guai (quattro in carcere e due con obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria). Il loro "territorio" era composto dai due quartieri a Sud di Torino, ma anche da alcuni Comuni della prima cintura del capoluogo piemontese.