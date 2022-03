Primi giorni da record per la mostra dedicata a Thomas Walther da Camera

Aperta al pubblico giovedì 3 marzo, la mostra “Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York” esposta a CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia ha richiamato, nei primi giorni, un pubblico record, registrando oltre 3.000 presenze.



Fa veramente piacere rivedere le sale di CAMERA piene di pubblico come per le mostre dedicate a Man Ray e alla collezione Bertero, prima dello stop imposto dalla pandemia - commenta il direttore di CAMERA, Walter Guadagnini. E fa ancor più piacere vedere che il pubblico ha capito l'eccezionalità di questa mostra e in tanti vogliono godersi i capolavori dei grandi maestri della fotografia del XX secolo.



In mostra è presente una straordinaria selezione di oltre 230 opere che hanno segnato la storia della fotografia, realizzate di grandi maestri dell’obiettivo. Seguendo una stagione fondamentale dello sviluppo del linguaggio fotografico, la mostra restituisce il particolare fermento creativo con cui gli artisti della collezione Thomas Walther, dal MoMA di New York, interpretarono il proprio tempo, ridefinendo i canoni stessi della fotografia.

Accanto alle nuove possibilità offerte dai progressi tecnici di quei decenni, in mostra sono presenti una molteplicità di sperimentazioni linguistiche - collages, doppie esposizioni, immagini cameraless e fotomontaggi - che raccontano una nuova libertà di intendere e usare la fotografia.



Per la prima volta in Italia, la collezione Thomas Walther sarà visitabile a CAMERA fino al 26 giugno.



Mostra organizzata dal Museum of Modern Art, New York.