8 marzo: la panchina rossa dell'aiuola Ginzburg prende di nuovo colore

Look rifatto per la panchina rossa dell’aiuola Ginzburg in occasione della Festa Internazionale della Donna.

Dipinta di rosso per ricordare tutte le vittime di violenza dalle Donne della Società Civile, era stata in parte vandalizzata e imbrattata nei mesi scorsi.

Pennello alla mano, alcuni rappresentanti della Circoscrizione 8, il coordinatore Enrico Foietta, il presidente Massimiliano Miano, la vice presidente Noemi Petracin e la coordinatrice Francesca Varesio, l'hanno ritinteggiata proprio oggi.

A occuparsi invece del ripristino delle assi rotte sono stati i cantonieri della Circoscrizione. "Piccoli gesti importanti, soprattutto oggi" aggiunge il coordinatre Foietta.