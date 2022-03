Collegno, l'abbraccio di una donna russa e un'ucraina spiega tutta l'assurdità della guerra

Proprio nella giornata dell'8 marzo, basta una foto di due donne a rivelare quanto assurda e incomprensibile possa essere una guerra come quella che la Russia ha scatenato invadendo l'Ucraina ormai quasi due settimane fa.



Nello scatto, pubblicato dal sindaco di Collegno Francesco Casciano sul proprio profilo Facebook, ci sono Natalia ed Elena, abbracciate sotto la bandiera arcobaleno della pace. Il viso contrito nel dolore e nella condivisione della sofferenza, le due donne rappresentano la vicinanza umana che nessun confine (e nessun capo di Stato) può spostare: "Questo abbraccio tra Natalia, da pochi giorni scappata qui dall'Ucraina, ed Elena, russa collegnese da tanti anni, è il senso di questo assurdo 8 marzo - scrive il primo cittadino sui social -. La giornata internazionale della donna oggi è dedicata alle donne europee che in questo momento si trovano in guerra, ai confini con il conflitto e nei corridoi umanitari che le stanno mettendo in salvo".