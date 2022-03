Sabato 19 marzo visita animata dedicata ai Papà a Palazzo Cisterna

Il prossimo appuntamento è organizzato 19 marzo alle ore 10 in via Maria Vittoria 12 a Torino.

19 marzo, giorno in cui si celebra San Giuseppe e la Festa del Papà, sarà l’occasione per il Gruppo storico di proporre ai visitatori un viaggio nel tempo raccontando come è nata la Festa del Papà e come nel 1700 nelle case dei nobili si festeggiava San Giuseppe. L’animazione e l’intrattenimento comprende anche suggestive danze dedicate all’amore.

La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 011 861 7100, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13, oppure scrivendo una e-mail all'indirizzo: urp@cittametropolitana.torino.it.

La prossima visita del si svolgerà 9 aprile.