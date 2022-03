“Cuori selvaggi” è il tema della 34esima edizione del Salone del Libro che raggiunge il record di spazio

Sarà “Cuori Selvaggi” il tema del Salone del Libro 2022. La 34esima edizione come già annunciato si svolgerà dal 19 al 23 maggio e vedrà tra le novità principali un aumento degli spazi in fiera e tanti nomi di autori di respiro internazionale.

"I cuori selvaggi - spiega il direttore editoriale Nicola La Gioia, che nel 2023 concluderà la sua esperienza alla buchmesse torinese - appartengono a chi preferisce costruire ponti, a chi ha il coraggio di cambiare le cose. Il Salone quest'anno ha un compito ulteriore: sarà uno dei più importanti luoghi di incontro per chiunque creda che a doversi dischiudere sia la parte luminosa del cuore".

Gli ospiti

Anticipati alcuni dei protagonisti, nazionale e internazionali, che a maggio calcheranno gli spazi del Lingotto: Jean-Claude Mourlevat, Jokha Al Harti, Werner Herzog, Benjamin Labatut, Annie Ernaux, Cristina Morales, Jennifer Egan, Marcel Jacobs, Joel Dicher. E poi un ricordo postumo a Enzio Sellerio, protagonista al Salto2022 con mostra dedicata.

Alcune novità: la Casa della Pace e gli spazi aumentati

I lavori per questo SalTo procedono a gonfie vele. Gli spazi già occupati dagli editori sono infatti di 11 mila metri quadri, il 20% in più rispetto agli altri anni in questa fase dei lavori. Regione ospite sarà il Friuli Venezia Giulia, mentre tra le principali novità c'è la Casa della Pace, uno spazio all'interno del Lingotto in piena solidarietà con l'Ucraina ma che sarà in generale un supporto umanitario con incontri sul tema della pace, una libreria tematica a cura del Consorzio Librerie Torinesi e uno spazio in cui i visitatori potranno lasciare il proprio messaggio per dire "no" a tutte le guerre.

Il Salone di maggio 2022 sarà anche più grande. Grazie al completamento della rotonda su corso Giambone, è infatti restituita un’ampia superficie per rendere ancora più ricca l'offerta all’esterno, con aree espositive e spazi dedicati ai visitatori. Un collegamento diretto tra Padiglione 1 e Oval da 16 mila metri quadri in più che portano il Salone ad avere uno spazio totale di 110 mila metri quadri, un record assoluto. Saranno perciò utilizzati i padiglioni 1, 2 e 3, oltre al centro congressi del Lingotto dove tornerà anche il Rights Center.

Dentro i padiglioni infine, stop al distanziamento con l'aumento del numero di visitatori.

Il manifesto

Il manifesto di quest'anno è stato realizzato da Emiliano Ponzi: rappresenta due ragazzi "alla conquista" del mondo. I giovani saranno infatti al centro della 34esima edizione della kermesse del libro. "E' dovere degli adulti consegnare un mondo migliore ai ragazzi, un tema valido di tutte le epoche" conclude La Gioia.

L'omaggio all'Ucraina

Oltre alla Casa della Pace, il SalTo ha voluto rendere omaggio al Paese sotto attacco della Federazione Russa e ha iniziato la conferenza stampa di presentazione con alcune letture interpretate dall'attrice ucraina Lina Liberman e tratte da brani di due poeti e scrittori ucraini: "Testamento" di Taras Shevchenko e "Gli alati" di Lina Kostenko. A chiudere, un testo che l'attrice stessa ha voluto prendere dal post di facebook di una cittadina di Karviv, messo online il 2 marzo durante i bombardamenti.

"Stiamo assistendo a un'oppressione tra le più brutali in Europa, ma la poesia e la letteratura sono il contrario dell’oppressione - aggiunge La Gioia che precisa: "Non ci saranno delegazioni russe per questa edizione del Salone del Libro, ma non saranno preclusi autori o forum dedicati alla letteratura russa".