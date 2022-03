Il classico di Goldoni "Gli innamorati" al Teatro Gobetti nella rilettura di Riccardo Mallus e Davide Lorenzo Palla

Nel riadattamento di Palla e Mallus, si racconta la storia di una sparuta compagnia teatrale alle prese con la vicenda di Eugenia e Fulgenzio, due innamorati troppo gelosi per non litigare. In un crescendo di gelosie, comicità, bisticci, musica dal vivo, scene riuscite e scene fallite, si scopre una storia d’amore molto più sfaccettata di quel che sembra, dietro la quale si nascondono tensioni che trascendono l’amore romantico e la commedia di Goldoni, portando alla luce le vite di due giovani molto più vicini al nostro tempo di quel che pensiamo.

"Ciò che l’amore lega", spiega il regista Riccardo Mallus, "può essere messo sotto attacco dal mondo intorno, anche se questo attacco non è immediatamente visibile, come nel caso dei nostri protagonisti: messi sotto assedio da tensioni esterne, nascoste, comiche – è vero – ma non per questo meno velenose; e forse, per questo, possiamo accogliere l’invito del grande veneziano a 'rider di loro per far sì che non si abbia a rider di noi': a riconoscere ciò che non funziona fuori da noi per aggiustare, almeno un poco, quello che non funziona dentro di noi".