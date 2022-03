Il mito anni '60 in concerto per sostenere il popolo ucraino

Toni Campa e Luciana De Biase, musical promoter a Torino e gestori de Le Roi, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, ritornano ad accendere i riflettori del prestigioso palco de Le Roi spinti dall’urgenza di sostenere con un aiuto concreto il popolo ucraino martoriato dalla guerra.

Il loro bisogno di lanciare un canto di aiuto è stato immediatamente accolto dai grandi artisti , nonché amici , una vera e propria generazione di poeti, quali Paki Canzi dei Nuovi Angeli, Bobby Posner, Dino, Gian Pieretti, Donatello, Marco Bonino, che si sono riuniti ed hanno dato vita ad un brano che inneggia alla pace e alla speranza intitolata “LPG - La prossima generazione”, assumendosi responsabilità e confidando nei sogni della prossima generazione che sarà “bellissima”!

Martedì 15 marzo a partire dalle ore 21 a Le Roi Music Hall in Via Stradella 8 a Torino si potrà assistere ad un primo appuntamento a cui ne seguiranno altri a favore del popolo ucraino.

Una kermesse dei grandi big della beat generation che per oltre 2 ore si alterneranno sul palco con un vasto repertorio , al fine di riaccendere i riflettori, ma soprattutto sostenere la pace e l’Ucraina in questa lotta per la libertà.

I proventi del concerto, infatti, saranno devoluti per aiutare il popolo ucraino in grave difficoltà.