Alpignano, tutto pronto per rendere omaggio ai Dieci martiri del Maiolo

I dieci giovani furono trucidati per rappresaglia il 22 marzo 1945 al Maiolo, presso la vigna di don Bosio - una regione agricola ai margini del centro abitato alpignanese – oltre ai militari del plotone d'esecuzione era presente il messo comunale Pietro Scarzello, in rappresentanza delle autorità di Alpignano. Furono sepolti senza cerimonia religiosa, senza il conforto di alcuna persona, per ordine del Comando tedesco.