Incidente mortale oggi pomeriggio sulla Pedemontana a Samone, poco distante lo svincolo dell'autostrada A5 Torino-Aosta.

Per cause in fase di accertamento si sono scontrati tre veicoli e tra questi una vettura dell'Asl To4: ha avuto la peggio un uomo del quale al momento non sono state fornite le generalità. Inutili tutti i soccorsi. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia di Ivrea.