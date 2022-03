Kappa FuturFestival 2022: da Diplo a Four Tet, tutti i nomi dei live al Parco Dora

"The Future is in Torino", così si presenta la nona edizione del Kappa FuturFestival, in programma al Parco Dora dal 1 al 3 luglio.

Per la prima volta il festival di musica elettronica e arti visive digitali estende la sua durata a tre giorni. Sono oltre 70 i performer che si alterneranno nella line up all'interno della storica location di fattura postindustriale. Grandi ritorni ed esibizioni in anteprima: da Diplo al collettivo ugandese Nyege Nyege, entrambi in esclusiva, e poi ancora l'attesto Four Tet, il duo italiano Tale of us, già sul prestigioso palco del Coachella, e infine il ritorno di grandi nomi come Carl Cox e Peggy Gou.

Tra gli eventi più importanti a livello europeo, il Kappa torna dopo due anni di assenza per via della pandemia, ma già sono attese oltre 70 mila presenze, in aumento rispetto alla precedente edizione, in arrivo da 76 nazioni diverse.

L’ultima edizione della rassegna ha radunato oltre 60 mila appassionati di club culture arrivati da oltre 100 nazioni, affermandosi come uno tra gli eventi musicali con più richiamo internazionale del nostro Paese.

Il programma

Venerdì 1 luglio

AMELIE LENS | ANDREA OLIVA | BEN BÖHMER live | BORIS BREJCHA | CHELINA MA-NUHUTU | FJAAK live | FARRAGO B2B MILO SPYKERS | FOUR TET | I HATE MODELS | JOHN SUMMIT | MI-CHAEL BIBI | NYEGE NYEGE with HHY and THE KAMPALA UNIT, KABEAUSHÉ, JAY MITTA and ANTI VAIRAS, MENZI, TURKANA | PEGGY GOU | REINIER ZONNEVELD LIVE | SYREETA | WADE

Sabato 2 luglio

AGORIA | CAMELPHAT I CRAIG RICHARDS | CARL CRAIG presents PAPERCLIP PEOPLE live | CHLOÉ CAILLET | DENIS SULTA | DERRICK CARTER | DIPLO | HONEY DIJON | JAMIE JONES B2B THE MARTINEZ BROTHERS | JOYHAUSER | PAN-POT | RICARDO VILLALOBOS | SATOSHI TOMIIE live | SOLOMUN | SONJA MOONEAR | TALE OF US | THE BLESSED MADONNA | YOUNIVERSE

Domenica 3 luglio

ANOTR | ANTAL | BEDOUIN | BLACKCHILD | CARL COX I CYBOTRON live | DANILO PLESSOW/MCDE | DANNY TENAGLIA | DENNIS CRUZ I ENRICO SANGIULIANO | DETLEF | FISHER | HELENA HAUFF | JOSEPH CAPRIATI | MATHEW JONSON FEAT. Xx ISIS xX | MICHAEL BIBI B2B SETH TROXLER | MONIKA KRUSE | PACO OSUNA | PAULA TAPE | PAWSA | SOLARDO | YOUNG MARCO

Info e biglietti sul sito di kappafuturfestival.