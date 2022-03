Ucraina, già 1.800 famiglie piemontesi disponibili a ospitare i profughi. Magliano: "Una grande lezione di solidarietà e umanità"

Sono oltre 1800 le famiglie che, in tutto il Piemonte, hanno dato la propria disponibilità ad accogliere a casa propria chi sta fuggendo dalle zone di guerra. Innumerevoli sono poi i piemontesi che, dallo scoppio del conflitto, si sono mobilitati in una vera e propria gara di solidarietà donando beni di prima necessità, vestiario, cibo a lunga conservazione, offerte in denaro.

"Il Piemonte - ha commentato il capogruppo dei Moderati in Comune, Silvio Magliano - dimostra ancora una volta il proprio grande cuore, in queste settimane drammatiche. Ancora una volta Volontari e cittadini si dimostrano la parte migliore del nostro Paese, in grado di fare la differenza nei momenti più bui e difficili".