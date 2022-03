Concorso EconoMia: dal 31 maggio al 4 giugno al via la decima edizione

La X Edizione del Concorso EconoMia si terrà quest’anno nell’ambito del Festival Internazionale dell’Economia in programma a Torino dal 31 maggio al 4 giugno 2022. Tema del festival e del Concorso: MERITO, DIVERSITA’, GIUSTIZIA SOCIALE, argomenti di grande rilievo e attualità per i giovani del nostro Paese. Il Concorso si rivolge agli studenti degli ultimi due anni di licei, istituti tecnici, professionali e dell’ultimo anno della Istruzione e formazione professionale, con la finalità di diffondere in tutte le scuole italiane la cultura economica, scarsamente presente nei curricoli scolastici. I 20 vincitori avranno in premio viaggio, vitto e l’alloggio per tre giorni e due notti nei giorni del Festival e un premio in denaro di 200 euro.