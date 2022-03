Giornata in ricordo delle vittime di mafia: a Rivoli un Contest per gli studenti

"Anche se purtroppo Rivoli probabilmente non otterrà il contributo da parte della Regione Piemonte per il Bando a cui ha applicato entro lo scorso 24/02/22, garantirà ugualmente la copertura delle spese per il Viaggio a Palermo per gli studenti che si aggiudicheranno il premio per il miglior elaborato grafico/video e fotografico per il Contest Reporter 21 marzo 2022, se pur in maniera ridotta rispetto a quanto preventivato" spiegano dall'ufficio giovani di Rivoli.