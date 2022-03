Guerra in Ucraina, gli albergatori torinesi pronti ad accogliere i profughi

Anche gli albergatori torinesi scendono in campo nella gara di solidarietà per l'Ucraina. Federalberghi ha infatti inviato alle istituzioni locali, Comune di Torino e Regione Piemonte, una lettera in cui offre i propri associati si dicono pronti a mettere a disposizione spazi di accoglienza per i profughi.

Il plauso del Consiglio Comunale

"Applaudo a questa iniziativa - commenta la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo - è un momento talmente difficile che ogni forma di aiuto è sicuramente importante. Spero dunque che dai vari livelli istituzionali ci sia la volontà di definire quel coordinamento che serve per incrociare le esigenze della domanda, che è varia, con l'offerta".