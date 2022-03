"La notte mi sveglio ancora alle 4.30 e sento il rumore delle bombe". Il racconto del torinese fuggito dall'Ucraina

"Ci hanno svegliato alle 4.30 il rumore delle bombe e degli aerei. Una sensazione che non dimenticherò mai. Ancora adesso, a due settimane di distanza, mi sveglio sempre a quell'ora la notte e mi sembra di risentire quei rumori". A parlare è Mattia Gozzo, 33 anni torinese, che dall'autunno del 2018 viveva in Ucraina, dove aveva aperto una scuola calcio per bambini a Kiev, dove aveva trovato l'amore della sua vita, Larissa, con la quale è dovuto fuggire di gran fretta con la figlia di 11 anni Dasha, quando Putin ha sferrato l'attacco all'Ucraina.

Nella sua vita Mattia aveva girato a lungo il mondo: Europa, Egitto, Stati Uniti, anche Haiti, dove assieme al presidente del Kl Pertusa Giorgio Manavella aveva cercato di avviare il progetto di una scuola calcio. Ci è riuscito poi a Irpin, prima che la guerra spazzasse via tutto, costringendo lui e la la famiglia a un precipitoso ritorno in Italia.

Le bombe, il rumore degli aerei e la paura

"Il rumore delle bombe, gli aerei che passavano sopra le nostre teste ci ha svegliato di soprassalto quella mattina del 24 febbraio", racconta Mattia. "Nell'aria si sentiva da giorni che poteva capitare qualcosa, ma non pensavamo ad un attacco russo così massiccio. D'un colpo una vita che assolutamente normale, con la gente che circolava tranquillamente, con le persone che andavano al lavoro o affollavano i centri commerciali, è stata sostituita dalla paura e dal terrore".

In quei concitati momenti Mattia, dopo aver avuto conferma dalla tv dell'inizio dell'assalto delle truppe di Putin, ha cercato una via di uscita, "ma i treni erano superaffollati o erano stati soppressi e il vicino aeroporto militare di Gostomel era stato bombardato". Non c'era che una soluzione, quella di riuscire a salire su un pullman destinato all'Italia. "Sono riuscito a trovarne uno che partiva alle 16: in pochi minuti abbiamo messo qualcosa nelle valige e siamo andati via, facendo 7 chilometri a piedi prima di raggiungere il luogo dell'appuntamento".

La partenza in pullman circondati dall'orrore

Il bus, in realtà, è partita poi poco prima delle 19, "mentre attorno a noi si sentivano, in lontananza, i rumori dei bombardamenti, con i lampi che solcavano il cielo", prosegue il suo racconto Mattia. "Quando il pullman, con una settantina di persone a bordo, è partito tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo, ma è durato poco: fino a che non siamo usciti dall'Ucraina abbiamo avuto una paura incredibile di finire preda di qualche bomba, di un razzo, o di essere bloccati per qualche motivo ad un check point".

La domenica verso mezzogiorno, dopo quasi tre giorni di viaggio, Mattia è riuscito a fare ritorno nella sua Torino, avendo preso con la famiglia un treno da Bologna, il suo punto di approdo italiano. "Durante il viaggio avevo parlato e tranquillizzato i miei genitori, Enrico e Cinzia, che ci ospitano da dieci giorni". Ma se il presente adesso è qui, il desiderio è quello di poter tornare un giorno in Ucraina: "E' un pezzo della mia vita", sottolinea Mattia Gozzo. "Quella è la mia seconda casa, lì ho ancora amici e anche i miei suoceri, che non hanno voluto venire con noi in Italia".

La speranza di un immediato cessate il fuoco

La speranza, nell'immediato, è che si possa arrivare al cessate il fuoco: "Bisogna deporre le armi subito. Perché se la guerra è già ignobile sempre, non esiste cosa peggiore dell'uccisione dei civili e dei bambini". Per questo Mattia sta lavorando per portare in Italia quante più persone: "Tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa per l'Ucraina".