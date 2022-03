Mamma e figlia si improvvisano "investigatrici" e aiutano la polizia ad arrestare un ladro

Nel giorno della festa della donna, un uomo le ha rubato l'auto proprio sotto gli occhi, in corso Matteotti; sul sedile, la donna aveva la borsa con portafogli e documenti. Dopo un'ora circa, ancor prima che la vittima riuscisse a bloccare le carte e a fare denuncia, sono state effettuate ben 7 operazioni in alcuni negozi del quartiere Santa Rita con le sue tessere bancomat.

La donna si è subito resa conto che le transazioni erano state effettuate in negozi tutti molto vicini tra loro, dunque si è recata in zona e cercato disperatamente l’auto, riuscendo a trovarla parcheggiata in via Mombasiglio; intanto la figlia ha preso contatto con gli esercenti dove erano stati effettuati i pagamenti fraudolenti. Un tabaccaio di via Tripoli si è ricordato di un uomo e di una donna che poco prima avevano effettuato degli acquisti pagando con un bancomat e ha mostrato le immagini di videosorveglianza del locale prima alla ragazza e poi alla madre.

Nel pomeriggio, la vittima ha poi riconosciuto per strada l'autore del furto. A quel punto ha contattato il 112 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e una pattuglia del commissariato San Secondo è giunta sul posto, fermando il sospettato. L'uomo, un 56enne italiano con precedenti specifici, ha poi fatto ritrovare alla vittima anche le tessere bancarie che aveva gettato in un bidone dell'immondizia. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito; la sua complice, anch'essa identificata, una 37enne con precedenti di polizia, è stata denunciata per indebito utilizzo delle carte di credito.