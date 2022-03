Il grattacielo di Intesa Sanpaolo piomba nel Medioevo: a tenerlo d'assedio Red Canzian e il suo Casanova

"Sono arrivato a Torino". Lo aveva annunciato sui suoi canali social, nei giorni scorsi, Red Canzian: bassista dei Pooh e - in questo momento - a Torino con il suo musical "Casanova Opera Pop".

Per promuovere lo spettacolo, Canzian ha portato alcune scene (con tanto di costumi medievali) proprio in corso Inghilterra. Un "fuori programma" che ha incuriosito non pochi passanti.



Ma lo stesso musicista, con il suo post in cui viene ripreso ai piani alti del grattacielo, aveva spigato: "Porteremo un frammento di Casanova sotto l’altissima torre di Intesa Sanpaolo. E poi da stasera sarò a teatro tutte le sere fino a domenica".



Promessa mantenuta, per il divertimento dei presenti (e anche di coloro che frequentano il Grattacielo per lavoro). "È il frutto di quasi tre anni di lavoro e di impegno - ha detto Canzian - e racconta non solo del seduttore impenitente, ma anche l'amore, l'amicizia, i duelli, la fuga dalla prigione. Una vicenda epica. È venuto addirittura meglio di quanto sperassi".