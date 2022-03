L'Opera Lirica diventa Pop. Stasera a Casa Fools

Prosegue la stagione Futura del Teatro Vanchiglia con una nuova produzione originale Casa Fools che porta avanti il lavoro di avvicinamento all’opera lirica: stasera, venerdì 11 marzo, alle 21 andrà in scena "Opera pop live", uno show che racconta l’Opera Lirica in modo semplice e potente, pensato non solo per gli appassionati ma anche per chi non ha mai visto questo genere teatrale.

Dopo il podcast di successo "Opera pop" arriva il concerto-spettacolo dal vivo 'Opera Pop Live' per trascinare il grande pubblico nel mondo dell'Opera restituendo le chiavi di lettura per comprenderla e amarla. Luigi Orfeo, regista lirico e attore, si fa interprete di uno spettacolo che unisce prosa e concerto: l'immediatezza del racconto teatrale si intreccia alla potenza emotiva del canto lirico, dando vita a un lavoro di esplorazione e contaminazione fra parola e musica in grado di far parlare questo genere in modo più attuale e comprensibile.

Con l'aiuto della pianista accompagnatrice Michela Varda e dei cantanti lirici Carolina Mattioda, William Allione, Irene Celle e Salvatore Romei, Luigi Orfeo introdurrà il pubblico all'interno di alcune delle Opere più belle, spiegando la bellezza delle storie dei protagonisti ma anche la poesia e l'arte dei passaggi musicali, per raccontare in modo diretto e coinvolgente le vicende universali celate nel Don Giovanni, in Traviata o Bohème, e restituire l’incanto di alcune delle più belle storie d’amore e di vita della letteratura teatrale.

Opera Pop Live fa parte di un progetto più ampio di di Casa Fools di avvicinamento all’Opera che si compone dell’omonimo podcast su Spotify e di un progetto didattico con le scuole primarie e secondarie. La compagnia dei Fools ha deciso infatti di concentrarsi sul lavoro di divulgazione del moleodramma, un’eccellenza preziosa della cultura italiana che negli anni è diventata sempre più appannaggio di una ristretta classe sociale, per minare la convinzione che sia un genere difficile, economicamente oneroso e fruibile da pochi, ma che sia invece un prodotto culturale universale, appassionante e interessante per chiunque.

Opera Pop è un progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. Lo spettacolo inizia alle ore 21, dalle 20 il bar di Casa Fools è aperto per accogliere il pubblico e allietare l’attesa con prelibatezze dolci e salate, birre artigianali, vini del territorio e speciali cocktail.