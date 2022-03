Sottopasso di corso Mortara, da lunedì a mercoledì chiusura alternata per lavori

Sottopasso di corso Mortara chiuso a senso alternato, da lunedì a mercoledì prossimo, per lavori. Per consentire lo svolgimento di alcuni interventi di riparazione degli impianti di sicurezza, dal 14 al 16 marzo è previsto lo stop al traffico alternato nelle due gallerie sotterranee del tunnel Donat Cattin.

Il programma degli interventi prevede per lunedì la chiusura della canna sud (direzione corso Potenza - via Livorno) dalle ore 8 alle ore 17; martedì 15 marzo la chiusura della canna sud dalle ore 8 alle ore 12 e della canna nord (direzione via Livorno - corso Potenza) dalle ore 14 alle ore 17; mercoledì 16 marzo la chiusura della canna nord dalle ore 8 alle ore 17.