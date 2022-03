Nichelino e la Protezione Civile si mobilitano per l'Ucraina

Nichelino era scesa in piazza subito, per dire no alla guerra in Ucraina, con una partecipata manifestazione andata in scena la sera del 25 febbraio.

Tavolo di coordinamento per gli aiuti

Dalla parole, però, si è passati ai fatti e agli aiuti concreti. L’Amministrazione ha espresso la volontà di realizzare, in collaborazione con la Protezione civile locale e gli enti caritatevoli del territorio, un tavolo di coordinamento per la gestione dell’emergenza umanitaria legata al popolo ucraino. "Abbiamo il dovere morale di dimostrare solidarietà a questo popolo, ora più vulnerabile che mai e stiamo organizzando iniziative per rispondere alle numerose urgenze e ai loro bisogni", ha detto il sindaco Giampiero Tolardo.

Dove, quando e cosa donare

E' attiva la raccolta di generi alimentari e di prima necessità presso il magazzino Caritas di c/o Parrocchia SS. Trinità (Via S. Matteo 2) e presso la sede della Protezione Civile della Città di Nichelino.

Attualmente è possibile donare: cibo a lunga conservazione (prevalentemente scatolame e alimenti per la prima infanzia); materiali sanitari (bende, garze, cotone, cerotti, disinfettanti, carrozzine, stampelle, deambulatori); materiale per l'igiene della persona (guanti in lattice, sapone, detersivi, pannolini per neonati); materiale vario (biancheria intima nuova, coperte, passeggini).

I giorni utili per le donazioni sono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11. Negli altri orari sarà possibile effettuare le donazioni recandosi alla sede della Protezione Civile, che ha attivato il numero 011 6819699 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18) per fornire informazioni utili.

Attivato un conto corrente per le donazioni

Infine, si rende noto che il conto corrente istituito per la raccolta fondi nell’ambito dell’emergenza Covid viene messo a disposizione anche per l’emergenza Ucraina, nell’ottica di recuperare risorse da destinare all’assistenza di famiglie che verranno ospitate dalla comunità nichelinese.

Pertanto, il conto corrente dedicato con IBAN IT09X0103030650000000686113, intestato al Comune di Nichelino, avrà la causale “Donazioni emergenza Ucraina”.

Tolardo: "Non possiamo restare indifferenti"

"La situazione tragica della guerra in Ucraina – spiega il sindaco Tolardo, a nome dell’Amministrazione comunale - e la critica condizione umanitaria che sta colpendo la sua popolazione non può lasciarci indifferenti. Per questo, la Città si impegna per offrire sostegno e solidarietà alle tante donne, bambini e anziani che, improvvisamente, si sono visti privare della propria quotidianità. La raccolta di beni di prima necessità e beni alimentari, unita alla raccolta fondi da destinare alle famiglie vittime di questo assurdo conflitto, vuole essere un segno concreto e costante della vicinanza di Nichelino al popolo ucraino".

Per ulteriori informazioni cliccare su: https://bit.ly/35Eoyuk.