LA RICETTA - Insalata di pollo, Toma di Lanzo DOP, carote e olive

Ricetta facile e veloce, l'insalata di pollo è l'ideale per un pranzo appetitoso.

La sua versatilità fa sì che questa preparazione possa essere utilizzata come piatto unico, antipasto freddo o addirittura come secondo completo. Di chiara origine anglosassone, è ormai entrata a far parte delle nostre abitudini alimentari. La regola principale è quella di partire dal pollo freddo. Che sia un pollo arrosto, lesso o un petto alla piastra, l'importante è cuocerlo con largo anticipo in modo che la carne sia compatta e più saporita al momento del suo utilizzo. Oltre al petto, possiamo usare anche coscia e sovra coscia così da avere pochissimo spreco e carne più saporita.

Fra i suoi pregi, oltre alla sua bontà, c’è anche il fatto che è possibile prepararla con diversi ingredienti e si può anche improvvisare con quello che si ha in frigo (uova, insalata, carote, sedano, cubetti di formaggio ecc.).

Condiamo la nostra insalata di pollo con una salsa citronette (7 parti di EVO e 3 parti di succo di limone emulsionati tra loro con un pizzico di sale fino) ma molti golosi preferiscono una salsa maionese leggera o un cucchiaino di senape inglese.

Come formaggio utilizziamo in questa ricetta una Toma di Lanzo DOP di media stagionatura dal profumo delicato e dal sapore fragrante.

Abbiniamo il tutto con un Gavi del Comune di Gavi DOCG "La Toledana". Colore giallo paglierino, con riflessi verdolini. Sentori olfattivi di fiori bianchi inaugurano l'ingresso al naso per poi far ricordare sentori fruttati e note agrumate. Temperatura di servizio: 8/10°. Gradazione alcolica: 13% vol.

INSALATA DI POLLO, TOMA DI LANZO DOP, CAROTE E OLIVE

Ingredienti: 500gr di petto pollo cotto al forno o lessato, 100 gr di Toma di Lanzo DOP tagliata a cubetti, 100 gr di carote a julienne, 100 gr di olive miste verdi/nere, 3 dl di salsa citronette, prezzemolo tritato.

Preparazione: Sfilacciare il petto di pollo una volta raffreddato e porlo all’interno di un ampio contenitore. Aggiungere la cubettata di toma, le carote tagliate a julienne e le olive denocciolate intere o teagliate a preferenza. Condire il tutto con la citronette e lasciare riposare per 1h circa per fare insaporire. Servire spolverizzando con poco prezzemolo tritato.

P.S. All’interno di questa preparazione si possono aggiungere eventuali altri ingredienti a seconda della fantasia di chi la prepara come ad esempio: sedano e/o finocchi tagliati a julienne, scaglie di grana padano e/o mela, verdure sott’olio e sotto aceto.

Realizzata dagli allievi Claudio Ranieri e Thomas Viteritti in collaborazione con il Docente Santo Corridore