Eurovision Song Contest, domani al via cantiere al PalaOlimpico: duetto Mika-Pausini

Al via domani, al PalaOlimpico, i lavori di allestimento del palco per Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. A poco meno di due mesi dall'inizio, comincia concretamente a prendere forma la kermesse canora. Oggi nella Rai di via Verdi si è svolta una prima riunione organizzativa, a cui domani farà seguito una call virtuale con tutte le 40 delegazioni straniere: confermata l'esclusione della Russia, mentre l'Ucraina sarà presente nonostante il conflitto in atto.

Edizione dedicata alla pace

E proprio la pace sarà al centro dell'edizione 2022, come hanno spiegato gli executive producers Rai Eurovision Claudio Fasulo e Simona Martorelli. "Vogliamo portare - hanno spiegato - contenuti di pace: è un obbligo morale". Per il paese giallo blu dovrebbe partecipare la Kalush Orchestra. "L'Ucraina - ha aggiunto Fasulo - ha già consegnato tutto il materiale necessario per questi giorni, fatto ammirevole considerata la situazione". "Inoltre - ha proseguito - cercheranno di girare non a Kiev, ma in una città più vicina con la Polonia, il video di back up che tutti gli artisti devono realizzare e che verrà proiettato qualora non potessero partecipare".

Domani al via cantiere del PalaOlimpico