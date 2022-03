Fugge contromano a forte velocità, non si ferma all'alt dei vigili e rifiuta l'alcol test: sanzionato e indagato

Intorno alle 02.15 di ieri notte, in via De Sanctis, una pattuglia della municipale ha notato un autocarro fermo sulla carreggiata in posizione potenzialmente pericolosa per la sicurezza stradale.

All'arrivo dei vigili, questo è ripartito a tutta velocità, svoltando in contromano in via Vandalino, in direzione via Fidia. Gli agenti a sirene spiegate hanno inseguito il mezzo per corso Brunelleschi e corso Telesio a circa 100 km /h. L’inseguimento è finito in una strada chiusa di via Servais.

Gli agenti hanno invitato il conducente e il passeggero a scendere dal veicolo. Il conducente, un italiano di 35 anni, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test, ragione per cui è stato indagato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, rischiando, in caso di accertamento di un valore del tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, una sanzione da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno.

Al conducente sono stati contestati 17 verbali per infrazioni che vanno dalla velocità pericolosa al passaggio con semaforo rosso, fino alla condotta di veicolo in contromano, per un totale di 1.500 euro e decurtazione di 74 punti dalla patente. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.