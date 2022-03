Il duo olandese Lucas e Arthur Jussen debutta al Conservatorio Giuseppe Verdi

Due pianoforti per due fratelli, uniti oltre che dalla passione per il medesimo strumento, anche da un talento eccezionale: sono gli olandesi Lucas e Arthur Jussen, che debuttano a Torino, nella stagione dell’Unione Musicale, mercoledì 16 marzo 2022 (Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30 – serie dispari).

Con un passato da enfant prodige Lucas e Arthur Jussen si sono imposti giovanissimi all’attenzione del pubblico e oggi, che di anni ne hanno appena 29 e 25, sono già molto affermati a livello internazionale ed elogiati per l’affinità e l’affiatamento che li contraddistinguono dalla critica, dal pubblico e dai prestigiosi artisti con i quali abitualmente collaborano. Di loro Sir Neville Marriner ha affermato: «Non si tratta solo di due bravi pianisti che suonano insieme, riescono a percepire ogni più sottile e personale sfumatura interpretativa l’uno dell’altro», mentre per Michael Schønwandt, che ha lavorato con loro in occasione di un’uscita discografica, dirigere i due fratelli «è come guidare una coppia di BMW».