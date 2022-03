Il Comune di Nichelino lancia il progetto orti urbani: 45 terreni destinati all'agricoltura locale

La città di Nichelino intende dare nuovo impulso all'agricoltura locale. Grazie ad una delibera della Giunta Comunale, è stato pubblicato il bando relativo al progetto “Nichelino fertile” per l’assegnazione di 45 lotti a uso ortivo da destinarsi, con atto di comodato d’uso a titolo oneroso, a singoli/famiglie o associazioni, enti, gruppi informali residenti sul territorio

Questa la ripartizione: 5 lotti di 100 mq ciascuno da destinarsi ad associazioni, enti, gruppi anche informali di Nichelino, senza scopi di lucro; 25 lotti (di cui n. 8 di 50 mq, n. 8 di 75 mq e n. 9 di 100 mq) da destinarsi a singoli o famiglie residenti a Nichelino da almeno 3 anni con ISEE compreso tra € 25.000,01 e 40.000; 15 lotti di 50 mq ciascuno da destinarsi a singoli o famiglie residenti a Nichelino da almeno 3 anni con ISEE compreso tra € 0 e 25.000.

I lotti sono ubicati nell’area adiacente la rotatoria di intersezione tra Via Amendola e Viale Matteotti, per un’estensione complessiva di 5760 mq. Gli stessi sono delimitati tra loro e sono previste aree e strutture comuni a tutti gli ortolani (casetta/serra didattica polifunzionale, vialetti, area centrale adibita ad eventi, ecc.).

"Questi orti fanno parte di un progetto innovativo e inedito – spiegano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessore all’Agricoltura Alessandro Azzolina – aperto a tutta la cittadinanza che si inserisce in un complesso più ampio di cui fanno parte anche il “Frutteto urbano”, una “Foodforest” e l’”Apiario didattico”. Ma è soprattutto il carattere di sperimentalità che rende importante “Nichelino fertile”: perché consente a cittadini e associazioni o gruppi, attraverso la cura di un orto, di misurarsi con la condivisione lavorativa e la valorizzazione comune di un’intera area urbana".

La durata dell’assegnazione è triennale ed è compresa tra la fine del mese di marzo e il 31 dicembre 2024, con possibilità rinnovo per ulteriori tre anni a seguito di valutazione positiva dell’assegnazione.

L’assegnatario è tenuto a versare, entro il 31 gennaio, un canone annuale anticipato a titolo di compartecipazione alle spese di manutenzione, fornitura acqua e corrente elettrica, gestione dell’area, ecc., secondo la seguente ripartizione: per 5 lotti di 100 mq: € 350 per 25 lotti: di 100 mq: € 350 di 75 mq: € 230 di 50 mq: € 170 per 15 lotti di 50 mq: € 75,00 – ISEE da € 0,00 a 25.000; € 150,00 – ISEE da € 25.000,01 a 40.000.

Modalità di presentazione domande: le richieste devono essere presentate compilando i moduli allegati e reperibili sia sul sito www.comune.nichelino.to.it sia presso l'Ufficio Politiche Sociali – Palazzo Torre - Via Del Pascolo 13/A, unitamente alla copia di documento di identità in corso di validità del richiedente.

Le stesse dovranno essere consegnate brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Di Vittorio,1), secondo gli orari indicati nel bando, oppure mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it, entro le ore 12 di lunedì 21 marzo 2022.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Agricoltura

0116819256 - rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it