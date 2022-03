Il 16 marzo 1898 a Torino la fondazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio

L'anno prossimo saranno trascorsi 125 anni. Il 16 marzo del 1898 Torino tenne a battesimo la fondazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dando il via ad una passione che nel corso dei decenni ha coinvolto decine di milioni di persone nel nostro Paese, facendo del football (per dirla all'inglese, visto che il calcio è nato lì) lo sport nazionale.

Il pallone stava iniziando a rotolare già da alcuni anni, ma ancora non esisteva un organo di controllo in grado di dare un assetto ufficiale a tutte le partite che venivano disputate. Come per il cinema, come per l'auto, come per tantissime altre cose, è stata Torino la città che ha dato i natali alla novità: il 16 marzo 1898 è stata fondata la Federazione Italiana Giuoco Calcio, allora chiamata F.I.F, Federazione italiana Foot-Ball, denominazione che tenne sino al 1909.