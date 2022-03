Eurovision, già partito il cantiere per l'evento: ruspe e operai al lavoro in piazza d'Armi (e sparisce il "Pala Alpitour") [VIDEO]

In sottofondo c'è il rumore della motosega che è impegnata nella potatura degli alberi. Ma non è l'unica testimonianza di lavori in corso a piazza d'Armi, al confine tra Santa Rita e borgo Filadelfia. Come da programma, infatti, sono iniziati oggi i lavori in vista di Eurovision 2022, che si terrà a Torino dal 10 al 15 maggio. Tra due mesi esatti.