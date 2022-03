Lotta all'anoressia, Moncalieri inaugura una panchina lilla

L'iniziativa è arrivata in concomitanza con l'attivazione del nuovo Portale Scuola Moncalieri: mensa, trasporto scolastico e nidi tutti in un'unica piattaforma digitale. "Le famiglie si potranno collegare per monitorare i Servizi Educativi Scolastici, avere informazioni, effettuare le iscrizioni e i pagamenti online tramite PagoPA con più semplicità. Prosegue il percorso di digitalizzazione dei servizi comunali che consente una maggiore efficacia e semplificazione", ha spiegato l'assessore Guida.