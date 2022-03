A Torino i volti dei partigiani e della Resistenza illuminano il Comune per il 25 aprile

Carretta: "Oggi si parla di rinascita"

Luca Bigazzi regista per la Liberazione

Dopo il Gran Balon e la Torino Wine Week (19-25 aprile), novità del calendario primaverile sarà l'illuminazione di piazza Palazzo di Città per il giorno della Liberazione. Regista ed anima dell'iniziativa il direttore della fotografia Luca Bigazzi, che detiene il record della categoria per il David di Donatello. "Si è innamorato - ha spiegato l'assessore alla Cultura Purchia - di Torino. Per questo evento coinvolgeremo anche gli allievi dell'Accademia Albertina, che realizzeranno alcune immagini, così come quelli del Conservatorio per le musiche".

Eurovision al Valentino dal 6 al 14 maggio

Principi indiscussi della primavera torinese 2022 sono gli Eurovision Song Contest, in programma al PalaOlimpico dal 10 al 15 maggio. Il 28 aprile ci sarà un evento di lancio del festival internazionale canoro, in occasione dell'arrivo della prima delegazione straniera. Confermato l'Eurovision Village al Parco del Valentino, che verrà inaugurato il 6 maggio e rimarrà aperto sino al 14.

A Palazzo Madama una mostra su Pompei

Ed in occasione dell'arrivo di Mahmood e Blanco, che rappresenteranno l'Italia all'edizione 2022, verrà inaugurata anche un'importante mostra a Palazzo Madama. Per la prima volta Torino ospiterà un'esposizione dedicata a Pompei: il prossimo 25 marzo arriveranno nel capoluogo il "Mosaico con delfino di ambiente termale (tepidarium)" e la "Parete affrescata con pittura da giardino".

Suolo pubblico gratis per i dehors fino al 31 maggio

E per accogliere le migliaia di turisti attesi in città per Eurovision, come confermato dall'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, il Comune "prolungherà fino al 31 maggio la gratuità dell'occupazione straordinaria del suolo pubblico di carattere pandemica per i dehors". "A Torino sono previste 436 eventi, tra mercati tematici, feste di via ed altre manifestazioni che ci consentiranno di riossigenare la nostra città anche nelle zone più periferiche e a rischio disagio sociale" ha concluso l'assessore.

Le reazioni