Lutto a Collegno, la città piange Nonna Nicla, storica volontaria e cittadina emerita

Nata il 10 aprile 1929 in provincia di Treviso, a 6 anni si trasferisce in Piemonte, frequenta la scuola elementare a Druento e sostiene l’esame di V elementare nella scuola “Boselli” di Collegno. Una vita, la sua, segnata anche da momenti molto dolorosi: durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale il papà Angelo venne fatto prigioniero e internato a Mauthausen, da dove non farà più ritorno.