Eurovision 2022, in piazza d'Armi "corrono" anche i lavori: già costruite le strutture in metallo dell'area media e delegazioni

In due giorni è già cambiato tutto: procede a passi da gigante il lavoro di preparazione verso l'edizione italiana dell'Eurovision Song Contest. In piazza d'Armi, di fronte al PalaAlpitour (che per il momento deve rinunciare al suo nome per questioni di sponsor dell'evento musicale), i cantieri sono scattati martedì 15 marzo. Ma in meno di 48 ore già si delinea una forma netta di ciò che i torinesi potranno vedere tra meno di due mesi.



Nell'area verde di fronte all'ingresso del palazzetto progettato per le Olimpiadi invernali del 2006 da Arata Isozaki, infatti, sono già state montate le strutture in metallo all'interno delle quali saranno ospitati i media e altri servizi nel corso dell'appuntamento musicale (dal 10 al 14 maggio). I passanti, dunque, possono osservare gli "scheletri" delle costruzioni temporanee che ospiteranno alcuni degli addetti ai lavori della competizione canora.



Ma ogni giorno l'area di piazza d'Armi compie un passo avanti: d'altra parte il tempo stringe e bisogna fare in fretta per arrivare ad avere nel piazzale Grande Torino un'enorme sala stampa e una struttura da 3.500 metri quadri per le delegazioni: i tre edifici saranno collegati da un ponte sospeso dalla lunghezza complessiva di 50 metri.