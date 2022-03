La Circoscrizione 8 cambia rotta con un bilancio 2022 in aumento dell'8%

Presentato durante il Consiglio il DUP e il Bilancio di previsione 2022-2024 per la Circoscrizione 8. “Il bilancio 2022 è stato un inizio di cambio della rotta, rispetto al passato” commenta il presidente Massimiliano Miano. In sostanza, è stato riconosciuto un 8% in più, aumento che non avveniva da anni.

Tuttavia, la Circoscrizione 8 continua a ribadire alcune necessità. All’interno del documento sono stati infatti evidenziati tre aspetti.

Prima di tutto i 47 mila euro non ancora riconosciuti alle associazioni che non hanno potuto svolgere le attività durante il periodo di lockdown. “Li abbiamo anticipati in qualità di "Ristoro Covid" per conto della città, alle realtà del territorio che non hanno potuto svolgere iniziative per via delle restrizioni pandemiche, ma che a loro volta hanno continuato a pagare canoni concessori.” spiega Miano.

Secondo aspetto, il riconoscimento, non ancora avvenuto, di un capitolo del bilancio partecipativo: “Sono ricorse più volte promesse dall’Amministrazione, ma non ancora assegnate”.

Infine, ultimo aspetto integrato da un emendamento presentato dal consigliere Alessandro Lupi sulle utenze degli impianti sportivi. “Abbiamo un capitolo che serve per pagare la quota comunale delle utenze degli impianti sportivi in concessione. Credo dovrebbe essere un grande contenitore unico centrale, non va bene che questo sia all’interno del nostro bilancio. Paradossalmente, più una circoscrizione è virtuosa, più deve pagare e quindi meno risorse ha nel proprio bilancio. Considerato anche che questi canoni la circoscrizione li incassa, ma poi li dà al comune”.

L’emendamento sostituisce quello che il consigliere riteneva un po’ “debole” nella versione originale.

La proposta per è quindi per il triennio 2022-2024 di continuare a rimborsare “ma fino a un massimo della capienza del capitolo, ovvero di 80 mila euro. Eventuale surplus sarà coperto dall’intervento comunale”.