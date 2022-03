Palazzo Reale "apparecchia tavola" con il servizio d'argento di Re Carlo Alberto [VIDEO E FOTO]

I Musei Reali “apparecchiano tavola” per festeggiare i 161 anni dell’unità di Italia.

Lo fanno con un nuovo allestimento nella Sala da Pranzo di Palazzo Reale dal 17 marzo al 17 luglio. Ad accogliere i visitatori sarà infatti una parte del prezioso servizio d’argento composto da oltre 1800 pezzi, in prestito dal Palazzo del Quirinale, che venne realizzato da Charles Nicolas Odiot per Re Carlo Alberto. Commissionato nel 1783, fu pensato appositamente per servire i pasti nella Sala torinese, ma fu poi trasferito a Roma con lo spostamento della capitale nel 1870.

La sala oggi è mutata rispetto a quando il servizio venne messo in tavola la prima volta, si è modificata rispecchiando a uno stile più barocco e rococò, ma le 164 stoviglie d’argento e di vetro si intonano ancora perfettamente con l’ambiente.

Il fatto di essere arrivato quasi intatto ai giorni nostri è l’aspetto che lo rende pressoché unico nel suo genere. L’allestimento è stato realizzato con la collaborazione del Teatro Regio di Torino, collaborazione rinnovata anche per la ristrutturazione della raggiera della Cupola della Sindone che sarò presto inaugurata.

Soroptimist Club Torino ha finanziato l’acquisto di nove tovaglie presenti sulle tavole lungo il percorso di Palazzo Reale e attraverso il Polo Alimentare Barolo è stata poi organizzata una raccolta specifica per potere “imbandire” le tavole di tutti in questo difficile periodo storico.

In mostra

Il nuovo allestimento che si apre con il servizio da the, nella Sala del Caffè, prosegue appunto nella Sala da Pranzo progettata da Pelagio Palagi. Oltre alla tavola qui imbandita con le opere dal Quirinale, in diversi ambienti di Palazzo Reale sono state imbandite per l’occasione altre tavole: al piano terra l’Appartamento della Regina Elena, al primo piano l’Appartamento dei Principi Forestieri e l’Appartamento della regina Maria Teresa, infine la Sala del Lavaggio.