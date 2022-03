Fine settimana ricco di appuntamenti alla Casa del Teatro: dal divertente "Kolok" a "Simona" di Onda Teatro

Sabato 19 e domenica 20 alle 17.30 in sala piccola " Simona storia di una calabrona " di Onda Teatro, di e con Silvia Elena Montagnini, regia di Bobo Nigrone. E' la storia di un calabrone femmina alla ricerca della propria identità in cui si scopre che talvolta i limiti sono puri e semplici pregiudizi, e che il loro superamento è possibile, basta trovare la leva giusta (dai 6 anni).

Venerdì 18 marzo alle 19 e sabato alle 16.30 in sala grande ci sarà " Kolok - I terribili vicini di casa " un cult della Fondazione TRG Onlus con protagonisti Milo & Olivia, spettacolo di circo-teatro che mette in relazione le abilità acrobatiche dei due protagonisti con la drammaturgia di un testo in grado di emozionare e divertire lo spettatore (per tutti).

Domenica 20 alle 16.30 in sala grande Pizz'n zip un concerto scenico per grandi e piccini di Lucerne Festival nell’ambito di Micron 2021-22 con Eleonora Savini violino, voce, movimento e Federica Vecchio violoncello, voce e movimento per avvicinare i bambini allo spettacolo musicale dal vivo (dai 5 anni).

Inoltre sempre sabato 19, a partire dalle 17, presentazione, in un nuovo spazio multimediale della Casa del Teatro di Nftheatre, corso di recitazione per giovani dai 18 ai 26 anni in presenza e trasmesso live streaming sulla piattaforma Twitch a cura di Pasquale Buonarota e Jack Sapienza di RKH e inaugurazione del nuovo canale Twitch CasaDelTeatroTorino.