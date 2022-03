Il tabù dell’invecchiamento femminile in “io che odio solo te”

Prosegue “Futura – È arrivata la bella stagione”, la nuova stagione di Casa Fools – Teatro Vanchiglia scelta interamente dal pubblico attraverso il Collettivo Cartellone Condiviso.

Il 18 e 19 marzo nel teatro di via Bava 39 andrà in scena “Io che odio solo te (and f**k you Mrs. Maisel)” di e con Corinna Grandi. Sul palco l’attrice approdata a Zelig Off e Zelig Circus, cerca con il pubblico una risposta alla grande domanda "Quando sono arrivati gli anta?" cavalcando il palco al ritmo della miglior stand up comedy e accompagnando gli spettatori in un viaggio fresco e pungente fra grandi verità, umorismo nero, un pizzico di cinismo e un po’ di inaspettato romanticismo. Dopo il successo di "Cosa sarà mai" che metteva in discussione il tema proibito dell'essere madre, Corinna Grandi torna alla stand up per portare sul palco un altro grande tabù legato alla femminilità: il passare del tempo e il sopraggiungere dell'invecchiamento.

Lo spettacolo inizia alle ore 21, dalle 20 il bar di Casa Fools è aperto per accogliere il pubblico e allietare l’attesa con tante prelibatezze dolci e salate, birre artigianali, vini del territorio e speciali cocktail.