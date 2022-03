Un led wall al posto del murales Campari in largo Saluzzo: la polemica si accende sui social

Un grande led wall dove una volta c’era l’enorme murales della Campari in largo Saluzzo.

E alcuni già rimpiangono la pubblicità della bottiglietta rossa con la scritta 1932 di sfondo, che tanto spesso aveva generato proteste e contestazioni perché collocato proprio nel cuore di quella che viene sempre più considerata “mala” movida. E' stato cancellato già qualche mese fa e in questi giorni ha lasciato spazio a un installazione di luci a led che dovrebbe trasmettere pubblicità in video.

Sui social non mancano le polemiche: da chi lo ritiene uno scempio per la zona storica di San Salvario a chi vede i benefici della pubblicità.

Una cosa è certa l'intervento, che fa parte di una riqualifica dell’intero palazzo che dà su largo Saluzzo al civico 23, sta già agitando gli animi dei cittadini.

"Non pensavo di rimpiangere il murale pubblicitario del Campari Soda" si legge sulla pagina del progetto "Largo al Giardino", progetto che ha come obiettivo il rilancio di largo Saluzzo attraverso il verde . "Si ha un’idea palpabile di questa deriva che a Torino pensavo fosse scongiurata almeno nel centro storico per i caratteri del suo tessuto urbano ed edilizio - si legge ancora nel post -. Per non parlare poi del dispendio energetico a fronte della richiesta ai salesiani di ridurre l’illuminazione scenografica notturna della Chiesa dei SS Pietro e Paolo nella parte opposta della piazza".