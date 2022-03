Ospite del CPR brucia materassi e suppellettili

Eclatante protesta, lunedì sera, di un cittadino tunisino di 39 anni ospite del Cpr che, in segno di protesta contro il cibo servito all’interno del Centro, ha inizialmente dato fuoco a un cumulo di carta per poi alimentare l’incendio interessando una catasta di materassi in spugna. Il trentanovenne ha poi continuato la sua condotta, gettando sul fuoco coperte di lana e lenzuola.

Solo il provvidenziale intervento delle forze di polizia ha fatto sì che le fiamme venissero domate. Il tunisino, già colpito da diverse condanne irrevocabili per vari delitti e contravvenzioni, è stato arrestato per danneggiamento aggravato da personale del commissariato San Paolo.

L'arresto è stato convalidato nelle scorse ore dall’autorità giudiziaria, che ha anche emesso nei confronti dell'uomo la misura della custodia cautelare in carcere.