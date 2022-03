A maggio la metro chiude più tardi. Tornano in servizio i Night Busters e la Star 1

A maggio gli orari della metropolitana torneranno ad allungarsi. Nei giorni di venerdì e sabato l’ultima partenza dei treni dai capilinea Fermi e Bengasi sarà all’1 con fine del servizio all’1.30, rispetto agli attuali mezzanotte e 0.30. Non si tratta della sola novità che riguarda il trasporto pubblico torinese che, dal 2 maggio, prevede la ripresa dei servizi delle linee Night Buster e Star1.

Night Buster in servizio da mezzanotte alle 5

Il servizio Night Buster - 10 linee bus che, in modo sicuro ed ecologico agevolano gli spostamenti notturni fra i capilinea periferici e il centro città saranno in servizio nelle serate di venerdì e sabato con prime partenze dalla periferia alle 0:00 e ultime partenze alle 4:00 e, dal centro, con prime partenze all’1:00 e ultime partenze alle 5:00.

Riprende la Star1

Dopo oltre due anni di stop, riparte anche la linea Star 1. Il servizio del minibus elettrico, che permetteva a chi lasciava la macchina nei parcheggi ai varchi della Ztl di entrare nel centro, era stato sospeso a dicembre 2019 per problemi legati alla ricarica elettrica dei mezzi. Dal 2 maggio riprende quindi servizio il pullman che collega il Palagiustizia (via Cavalli) con l'ospedale Gradenigo in corso Regina Margherita, attraversando il centro di Torino. Gli orari di gestione saranno dalle 7:00 alle 19:30. Nelle giornate del sabato e in quelle festive la linea avrà l'orario 14.30-19.30, con una frequenza di 20 minuti.

Riprende la linea storica 7

Inoltre, dall’8 maggio, la domenica e nei giorni festivi - in concomitanza con una serie di eventi che si svolgeranno in città per i quali è ipotizzabile una ripresa dell’afflusso turistico - torneranno anche le vetture della linea turistica storica 7. Il percorso, con partenza ed arrivo alla stazione di Porta Nuova, si snoderà lungo i corsi Vittorio Emanuele II e Vinzaglio, le vie Cernaia, Pietro Micca, XX Settembre, corso Regina Margherita, le vie 1 maggio e Po, piazza Vittorio e corso Cairoli.

"Con l'arrivo della bella stagione - sottolinea l’assessora Chiara Foglietta - e in concomitanza con i grandi eventi che interesseranno la nostra città, i torinesi e le torinesi e i molti turisti attesi potranno tornare a vivere il centro e a muoversi la sera e la notte in sicurezza e con i mezzi pubblici".