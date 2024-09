A bordo di una Panda minacciano e cercano di derubare le persone: momenti di paura a Nichelino

I carabinieri di Nichelino sono sulle tracce dal pomeriggio di martedì di una Fiat Panda che aveva seminato il terrore tra i passanti.

Su una Panda seminano il terrore

Due uomini, a bordo del mezzo, si avvicinavano e cercavano di derubare i pedoni, con la persona che era sul lato del passeggero che minacciava le vittime con un cacciavite o comunque un grosso oggetto di metallo.

Una signora, spaventata, ha consegnato loro la sua borsetta, mentre una ragazza è riuscito a sfuggire in qualche modo al tentativo di vedersi sfilare il portafoglio. Con l'ausilio delle telecamere di zona i carabinieri ora stanno provando a recuperare indizi utili per risalire all'identità dei due soggetti che hanno spadroneggiato due pomeriggio fa per le vie di Nichelino.

Le immagini delle telecamere di zona

Non è escluso che abbiano tentato colpi simili anche in altre realtà della cintura sud di Torino, mentre le persone che sono state avvicinate e spaventate sono state chiamate in caserma per raccontare l'accaduto e fornire indicazioni importanti per le indagini.