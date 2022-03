Parella “soffocata” dal traffico, la Circoscrizione 4 chiede di rivedere la viabilità in corso Francia e corso Marche

La Circoscrizione 4 di Torino scende in campo per risolvere il problema del traffico in zona Alta Parella, zona prevalentemente residenziale “soffocata” dalla presenza di alcune vie nevralgiche - come corso Marche e corso Francia – incaricate di smaltire i mezzi che entrano ed escono dalla città ma che spesso vengono “aggirate” passando per le vie interne del quartiere.

L'impegno attraverso un ODG del Partito Democratico

Per farlo, l'organo decentrato si è affidato a un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico, e approvato durante l'ultimo Consiglio: “Il traffico proveniente da viale Certosa e da corso Marche - si legge - dovrebbe essere convogliato verso le grandi arterie viarie e non su strade secondarie come via Carrera o strada Antica di Collegno come attualmente avviene, sia per preservare la vivibilità del quartiere che per prevenire pericolosi incidenti stradali. Con la presenza della pista ciclabile, inoltre, sarebbe utile ridurre il traffico automobilistico in modo da incentivare la mobilità sostenibile rendendo più sicuri gli spostamenti interni”.

L'ODG, inoltre, propone ulteriori riflessioni: “Il mantenimento del doppio senso di marcia nel tratto finale di strada Antica di Collegno – prosegue – era stato disposto dalla Regione in relazione a previsioni di traffico che non si sono rivelate realistiche: la sua eliminazione consentirebbe di convogliare il traffico in uscita su due corsie di marcia anziché una, favorendo lo scorrimento e riducendo la formazione di code e il livello di inquinamento. La scarsa larghezza della carreggiata di corso Marche in direzione nord al semaforo con la stessa strada Antica di Collegno, infine, crea altre code perché non permette la formazione di due file distinte”.

La richiesta: modifiche alla viabilità

La richiesta al Comune è quella di introdurre modifiche sostanziali alla viabilità: “Chiediamo - si conclude l'ODG – di convocare una conferenza di servizi con la Regione per eliminare il doppio senso di marcia su strada Antica di Collegno, di aumentare la durata del verde al semaforo in uscita in direzione ovest, di valutare la possibilità di allargare la carreggiata in corso Marche all'incrocio con strada Antica di Collegno, di consentire sia la svolta a sinistra verso viale Certosa che la marcia in direzione nord allo stesso incrocio, di studiare eventuali modifiche alle linee di trasporto pubblico e di vagliare altri interventi di riduzione del traffico”.