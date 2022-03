Si libera di un coltello, poi inveisce contro gli agenti per sottrarsi al controllo: arrestato per spaccio e resistenza

Uno spacciatore è stato arrestato giovedì sera in corso Giulio Cesare. Alla ista degli agenti, l'uomo si è liberato di un coltello che aveva in mano, ma è stato visto. Gli agenti erano arrivati sul posto per la segnalazione di un furto.

Subito gli agenti hanno riscontrato che l'uomo, un 34enne di origine marocchina, aveva gettato l'arma: un coltello lungo 35 cm. Cercando di sottrarsi all’identificazione l’uomo si è accanito e ha minacciato gli agenti, tutto sotto gli occhi dei passanti.

Grazie al professionale approccio degli agenti l’uomo è stato messo in sicurezza e da successivi controlli sono state trovate 83 pastiglie riconducibili a diverse sostanze psicotrope e circa 3 grammi di hashish. L’uomo, che ha continuato a rivolgere minacce agli agenti e alle persone presenti, è stato poi denunciato per porto abusivo d’armi e arrestato per resistenza, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato quindi tradotto presso il carcere.